За добу 2 січня в Україні зафіксовано ​1 804 нові підтверджені випадки інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 97 дітей та 24 медпрацівники.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також протягом минулої доби:

госпіталізовано – 1 168 осіб;

летальних випадків – 114;

одужало – 2 537 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 676 342 особи;

одужало – 3 479 725 осіб;

летальних випадків – 96 301;

проведено ПЛР-тестувань – 16 824 014.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 532;

Вінницька область – 55;

Волинська область – 30;

Дніпропетровська область – 92;

Донецька область – 66;

Житомирська область – 18;

Закарпатська область – 51;

Запорізька область – 30;

Івано-Франківська область – 60;

Київська область – 111;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 4;

Львівська область – 112;

Миколаївська область – 26;

Одеська область – 64;

Полтавська область – 104;

Рівненська область – 19;

Сумська область – 37;

Тернопільська область – 79;

Харківська область – 72;

Херсонська область – 39;

Хмельницька область – 20;

Черкаська область – 56;

Чернівецька область – 59;

Чернігівська область – 21.

У МОЗ нагадали, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні були зачинені.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.