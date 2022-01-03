Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також протягом минулої доби:

  • госпіталізовано – 1 168 осіб;
  • летальних випадків – 114;
  • одужало – 2 537 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  •   захворіло – 3 676 342 особи;
  •   одужало – 3 479 725 осіб;
  •   летальних випадків – 96 301;
  •   проведено ПЛР-тестувань – 16 824 014.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 532;
  • Вінницька область – 55;
  • Волинська область – 30;
  • Дніпропетровська область – 92;
  • Донецька область – 66; 
  • Житомирська область – 18;
  • Закарпатська область – 51;
  • Запорізька область – 30;
  • Івано-Франківська область – 60;
  • Київська область – 111;
  • Кіровоградська область – 47;
  • Луганська область – 4;
  • Львівська область – 112;
  • Миколаївська область – 26;
  • Одеська область – 64;
  • Полтавська область – 104;
  • Рівненська область – 19;
  • Сумська область – 37;
  • Тернопільська область – 79;
  • Харківська область – 72;
  • Херсонська область – 39;
  • Хмельницька область – 20;
  • Черкаська область – 56;
  • Чернівецька область – 59;
  • Чернігівська область – 21.

У МОЗ нагадали, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні були зачинені.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Джерело: МОЗ