Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також протягом минулої доби:
- госпіталізовано – 1 168 осіб;
- летальних випадків – 114;
- одужало – 2 537 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 676 342 особи;
- одужало – 3 479 725 осіб;
- летальних випадків – 96 301;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 824 014.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 532;
- Вінницька область – 55;
- Волинська область – 30;
- Дніпропетровська область – 92;
- Донецька область – 66;
- Житомирська область – 18;
- Закарпатська область – 51;
- Запорізька область – 30;
- Івано-Франківська область – 60;
- Київська область – 111;
- Кіровоградська область – 47;
- Луганська область – 4;
- Львівська область – 112;
- Миколаївська область – 26;
- Одеська область – 64;
- Полтавська область – 104;
- Рівненська область – 19;
- Сумська область – 37;
- Тернопільська область – 79;
- Харківська область – 72;
- Херсонська область – 39;
- Хмельницька область – 20;
- Черкаська область – 56;
- Чернівецька область – 59;
- Чернігівська область – 21.
У МОЗ нагадали, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні були зачинені.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.
- Нагадаємо, що 1 січня в Україні зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 108 дітей та 12 медпрацівників.