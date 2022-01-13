Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 676 осіб;
- летальних випадків – 191;
- одужало – 7 202 особи.
- 102 580 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 727 034 особи;
- одужало – 3 537 826 осіб;
- летальних випадків – 97 928;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 071 469.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 909 168 людей, з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей. Загалом проведено 29 125 670 щеплень.
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- З 3 по 9 січня у світі зафіксували рекордне зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом – 15 154 666. Найвищий приріст – у регіонах Південно-Східної Азії (418%).