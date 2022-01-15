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В Україні за минулу добу зафіксовано ​​​​​​​​10 569 нових випадків захворювання на COVID-19

Зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 727 дітей та 229 медпрацівників.

Субота, 15 січня 2022, 08:48
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Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 1 682 особи;
  • летальних випадків – 127;
  • одужало – 6 172 особи.
  • 90 817 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127 людей, додаткову дозу отримала 659 людей, бустерну дозу – 16 533 людини.
За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 3 748 079 осіб;
  • одужало – 3 551 283 особи;
  • летальних випадків – 98 195;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 147 892.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них отримали першу дозу – 14 971 998 людей, отримали дві дози – 14 240 830 людей, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 87 196 людей. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.
Теги: Коронавірус, Пандемія, статистика

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