В Україні за минулу добу зафіксовано ​​​​​​​​10 569 нових випадків захворювання на COVID-19

Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 682 особи;
- летальних випадків – 127;
- одужало – 6 172 особи.
- 90 817 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127 людей, додаткову дозу отримала 659 людей, бустерну дозу – 16 533 людини.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 748 079 осіб;
- одужало – 3 551 283 особи;
- летальних випадків – 98 195;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 147 892.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них отримали першу дозу – 14 971 998 людей, отримали дві дози – 14 240 830 людей, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 87 196 людей. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.
- З 3 по 9 січня у світі зафіксували рекордне зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом – 15 154 666. Найвищий приріст – у регіонах Південно-Східної Азії (418%).
- Нагадаємо, що для медичних закладів, що борються з коронавірусом, Міністерство охорони здоров’я на 2022 рік передбачило 19,4 мільярда гривень. Для отримання коштів лікарнями передбачили два пакети.