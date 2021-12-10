Про це повідомляє Міністрерство охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 031 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей.

Загалом проведено 26 284 188 щеплень.