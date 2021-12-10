Про це повідомляє Міністрерство охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 551 особу;
- летальних випадків – 442;
- одужало – 24 456 осіб.
- 157 728 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 57 253 людини, повністю імунізовані – 100 475 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 543 684 особи;
- одужало – 3 158 426 осіб;
- летальних випадків – 90 343;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 234 638.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 031 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей.
Загалом проведено 26 284 188 щеплень.
- За минулу добу, 8 грудня, в Україні зафіксовано 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема захворіло 1 078 дітей та 194 медпрацівники.
- В Україні наразі не зафіксовано жодного випадку зараження новим штамом COVID-19 – Omicron. Натомість домінуючим варіантом є Delta.