Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 629 осіб;
летальних випадків – 557;
одужало – 26 160 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 450 341 особа;
одужало – 2 972 192 особи;
летальних випадків – 86 532;
проведено ПЛР-тестувань – 15 917 165.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1592;
Вінницька область – 608;
Волинська область – 530;
Дніпропетровська область – 419;
Донецька область – 666;
Житомирська область – 214;
Закарпатська область – 409;
Запорізька область – 760;
Івано-Франківська область – 281;
Київська область – 704;
Кіровоградська область – 135;
Луганська область – 229;
Львівська область – 417;
Миколаївська область – 406;
Одеська область – 287;
Полтавська область – 905;
Рівненська область – 485;
Сумська область – 384;
Тернопільська область – 231;
Харківська область – 613;
Херсонська область – 257;
Хмельницька область – 586;
Черкаська область – 557;
Чернівецька область – 152;
Чернігівська область – 133.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Ситуація з щепленнями
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 279 127 людей. Загалом проведено 24 747 760 щеплень.
МОЗ попереджає: вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
- Нагадаємо, протягом 29 листопада було зафіксовано 10 554 нових випадків зараження COVID-19. Зокрема, захворіли 846 дітей та 197 медпрацівників.