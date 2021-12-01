В Україні за минулу добу, 30 листопада, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження COVID-19. Зокрема, захворіло 1 088 дітей та 207 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 629 осіб;

летальних випадків – 557;

одужало – 26 160 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 450 341 особа;

одужало – 2 972 192 особи;

летальних випадків – 86 532;

проведено ПЛР-тестувань – 15 917 165.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1592;

Вінницька область – 608;

Волинська область – 530;

Дніпропетровська область – 419;

Донецька область – 666;

Житомирська область – 214;

Закарпатська область – 409;

Запорізька область – 760;

Івано-Франківська область – 281;

Київська область – 704;

Кіровоградська область – 135;

Луганська область – 229;

Львівська область – 417;

Миколаївська область – 406;

Одеська область – 287;

Полтавська область – 905;

Рівненська область – 485;

Сумська область – 384;

Тернопільська область – 231;

Харківська область – 613;

Херсонська область – 257;

Хмельницька область – 586;

Черкаська область – 557;

Чернівецька область – 152;

Чернігівська область – 133.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з щепленнями

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 279 127 людей. Загалом проведено 24 747 760 щеплень.

МОЗ попереджає: вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.