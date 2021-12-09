За минулу добу, 8 грудня, в Україні зафіксовано 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема захворіло 1 078 дітей та 194 медпрацівники.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

“За добу 8 грудня в Україні зафіксовано 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 449 осіб;

летальних випадків – 465;

одужало – 24 547 осіб.

178 796 людей вакциновано проти COVID-19 цієї доби. Першу дозу отримали 69 267 людей, повністю імунізовані – 109 529 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 532 357 осіб;

одужало – 3 109 423 особи;

летальних випадків – 89 901;

проведено ПЛР-тестувань – 16 199 355.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 974 700 людей, з них отримали першу дозу – 13 974 698 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 151 762 людини. Загалом проведено 26 126 460 щеплень.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 грудня, в Україні зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема захворіло 809 дітей та 175 медпрацівників.