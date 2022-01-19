Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
  •  госпіталізовано – 2 401 особа;
  • летальних випадків – 163;
  • одужало – 5 413 осіб.
  • 85 177 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744 людини, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 людей.
За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 3 780 903 особи;
  • одужало – 3 567 336 осіб;
  • летальних випадків – 98 712;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 270 793.