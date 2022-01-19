Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 401 особа;
- летальних випадків – 163;
- одужало – 5 413 осіб.
- 85 177 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744 людини, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 780 903 особи;
- одужало – 3 567 336 осіб;
- летальних випадків – 98 712;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 270 793.
- Генеральний директор “Pfizer” Альберт Бурла певен, що найближчими місяцями людство зможе повернутись до звичного, допандемійного життя. Проте, це зовсім не означає, що про COVID-19 можна буде забути.
- Нагадаємо, у ВООЗ припустили, що коронавірус може стати ендемічним та залишитись з нами назавжди, як грип.