Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 992 особи;
- летальних випадків – 509;
- одужало – 22 893 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 477 649 осіб;
- одужало – 3 018 620 осіб;
- летальних випадків – 87 566;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 009 215.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 610 070 людей, з них отримали одну дозу – 13 610 068 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490 людей. Загалом проведено 25 159 558 щеплень.
- Нагадаємо, в Україні за 1 грудня зафіксовано 13 531 новий випадок зараження COVID-19. Зокрема, захворіли 1346 дітей та 240 медпрацівників.