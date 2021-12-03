В Україні за минулу добу, 2 грудня, зафіксовано ​​13 777 новий випадок зараження COVID-19. Зокрема, з них дітей – 1 279, медпрацівників – 222.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 992 особи;

летальних випадків – 509;

одужало – 22 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 477 649 осіб;

одужало – 3 018 620 осіб;

летальних випадків – 87 566;

проведено ПЛР-тестувань – 16 009 215.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 610 070 людей, з них отримали одну дозу – 13 610 068 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490 людей. Загалом проведено 25 159 558 щеплень.