Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 992 особи;
  • летальних випадків – 509;
  • одужало – 22 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  •   захворіло – 3 477 649 осіб;
  •  одужало – 3 018 620 осіб;
  •  летальних випадків – 87 566;
  •  проведено ПЛР-тестувань – 16 009 215.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 610 070 людей, з них отримали одну дозу – 13 610 068 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490 людей. Загалом проведено 25 159 558 щеплень.