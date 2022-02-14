Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 577 694 особи. З них першу дозу отримали 15 577 692 особи, дві дози отримали 14 958 214 осіб, додаткову дозу – 23 748 осіб, бустерну – 567 242 особи.

Сумарно протягом вакцинації проведено 31 126 896 щеплень.