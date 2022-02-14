Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також протягом минулої доби:

  •  госпіталізовано – 2 270 осіб;

  • летальних випадків – 142;

  • одужало – 9 338 осіб.

Загалом протягом пандемії в Україні:

  •   захворіло – 4 542 693 особи;

  •   одужало – 3 788 395 осіб;

  •   летальних випадків – 102 950;

  •   проведено ПЛР-тестувань – 19 060 801.

Також протягом 13 лютого 18 938 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.

Першу дозу отримали 5 658 осіб, другу дозу – 8 981 особа, додаткову дозу отримали 95 осіб, бустерну дозу – 4 204 особи.

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 577 694 особи. З них першу дозу отримали 15 577 692 особи, дві дози отримали 14 958 214 осіб, додаткову дозу – 23 748 осіб, бустерну – 567 242 особи.

Сумарно протягом вакцинації проведено 31 126 896 щеплень.