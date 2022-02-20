Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також протягом минулої доби:
госпіталізовано – 3 172 особи;
летальних випадків – 152;
одужало – 11 963 особи.
Загалом протягом пандемії в Україні:
захворіло – 4 720 771 особа;
одужало – 3 938 459 осіб;
летальних випадків – 104 518;
проведено ПЛР-тестувань – 19 373 373.
Також протягом 19 лютого 29 528 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.
Першу дозу отримали 8 326 осіб, другу дозу – 13 041 особа, додаткову дозу отримали 93 особи, бустерну дозу – 8 068 осіб.
Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 675 594 особи. З них першу дозу отримали 15 675 592 особи, дві дози отримали 15 114 034 особи, додаткову дозу – 26 432 особи, бустерну – 664 148 особи.
Сумарно протягом вакцинації проведено 31 480 206 щеплень.
- Нагадаємо, за добу 18 лютого в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них дітей – 2 879, медпрацівників – 870.