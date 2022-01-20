Про це повідомили в МОЗ
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 151 особа;
- летальних випадків – 131;
- одужало – 4 446 осіб.
74 759 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу – 32 338 людей, додаткову дозу отримали 518 людей, бустерну дозу – 14 927 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 799 382 особи;
- одужало – 3 571 782 особи;
- летальних випадків – 98 843;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 332 435.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 080 101 людина, з них отримали першу дозу – 15 080 099 людей, отримали дві дози – 14 375 825 людей, отримали додаткову дозу – 11 205 людей, бустерну дозу – 146 105 людей. Загалом проведено 29 613 234 щеплення.
- Нагадаємо, 19 січня Уряд прийняв рішення скоротити строк дії “зелених” COVID-сертифікатів з 365 до 270 днів.
- Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 березня 2022 року.