Про це повідомили в МОЗ
Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 2 151 особа;
  • летальних випадків – 131;
  • одужало – 4 446 осіб.

74 759 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу – 32 338 людей, додаткову дозу отримали 518 людей, бустерну дозу – 14 927 людей.

За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 3 799 382 особи;
  • одужало – 3 571 782 особи;
  • летальних випадків – 98 843;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 332 435.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 080 101 людина, з них отримали першу дозу – 15 080 099 людей, отримали дві дози – 14 375 825 людей, отримали додаткову дозу – 11 205 людей, бустерну дозу – 146 105 людей. Загалом проведено 29 613 234 щеплення.