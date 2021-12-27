Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 053 особи;
  • летальних випадків – 133;
  • одужало – 4 527 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 646 988 осіб;
  • одужало – 3 432 739 осіб;
  • летальних випадків – 94 971;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 678 842.

Вакциновано проти COVID-19 29 476 людей. Першу дозу отримало 8 776 людей, другу дозу – 20 434 людини, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну дозу – 178 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 592 537 людей, з них отримали першу дозу – 14 592 535 людей, отримали дві дози – 13 414 061 людина, отримали додаткову дозу – 2 110 людей, ревакцинальну дозу – 793 людини. Загалом проведено 28 009 499 щеплень.