Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 053 особи;
- летальних випадків – 133;
- одужало – 4 527 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 646 988 осіб;
- одужало – 3 432 739 осіб;
- летальних випадків – 94 971;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 678 842.
Вакциновано проти COVID-19 29 476 людей. Першу дозу отримало 8 776 людей, другу дозу – 20 434 людини, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну дозу – 178 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 592 537 людей, з них отримали першу дозу – 14 592 535 людей, отримали дві дози – 13 414 061 людина, отримали додаткову дозу – 2 110 людей, ревакцинальну дозу – 793 людини. Загалом проведено 28 009 499 щеплень.
- Нагадаємо, за добу, 25 грудня, в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 240 дітей та 30 медпрацівників.