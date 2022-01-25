За добу 24 січня в Україні зафіксовано 19 118 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Захворіло 2 809 дітей та 594 медпрацівники.

Про це повідомили в МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 507 осіб;

летальних випадків – 161;

одужало – 5 863 особи.

69 546 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 889 488 осіб;

одужало – 3 591 201 особа;

летальних випадків – 99 443;

проведено ПЛР-тестувань – 17 581 514.