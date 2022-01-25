Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 507 осіб;
- летальних випадків – 161;
- одужало – 5 863 особи.
- 69 546 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 889 488 осіб;
- одужало – 3 591 201 особа;
- летальних випадків – 99 443;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 581 514.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 191 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей. Загалом проведено 29 921 638 щеплень.
- За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових підтверджених випадки інфікування COVID-19. З них дітей – 1 826, медпрацівників – 224 випадків.