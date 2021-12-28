Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 944 особи;
- летальних випадків – 134;
- одужало – 4 789 осіб.
46 024 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей, ревакцинальну дозу – 197 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 649 236 осіб;
- одужало – 3 437 528 осіб;
- летальних випадків – 95 105;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 691 695.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини, отримали дві дози – 13 447 292 людини, отримали додаткову дозу – 2 208 людей, ревакцинальну дозу – 990 людей. Загалом зроблено 28 055 523 щеплення.
- За добу, 26 грудня, в Україні зафіксовано 1864 нових випадків інфікування COVID-19. З них 138 дітей та 12 медпрацівників.
- Нагадаємо, у 81-річного Вселенського патріарха Варфоломія діагностували COVID-19. Патріарх має легкі симптоми і загалом почувається добре.