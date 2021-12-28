За добу 27 грудня в Україні зафіксовано 2 248 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 137 дітей та 19 медиків.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 944 особи;

летальних випадків – 134;

одужало – 4 789 осіб. 46 024 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей, ревакцинальну дозу – 197 людей.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 649 236 осіб;

одужало – 3 437 528 осіб;

летальних випадків – 95 105;

проведено ПЛР-тестувань – 16 691 695.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини, отримали дві дози – 13 447 292 людини, отримали додаткову дозу – 2 208 людей, ревакцинальну дозу – 990 людей. Загалом зроблено 28 055 523 щеплення. За добу, 26 грудня, в Україні зафіксовано 1864 нових випадків інфікування COVID-19. З них 138 дітей та 12 медпрацівників.