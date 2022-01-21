Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 226 осіб;
- летальних випадків – 150;
- одужало – 4 486 осіб.
- 86 146 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21 255 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 819 538 осіб;
- одужало – 3 576 268 осіб;
- летальних випадків – 98 993;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 389 831.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 109 351 людина, з них отримали першу дозу – 15 109 349 людей, отримали дві дози – 14 410 730 людей, отримали додаткову дозу – 11 941 людина, бустерну дозу – 167 360 людей. Загалом проведено 29 699 380 щеплень.
- Нагадаємо, МОЗ дозволило вакцинувати підлітків проти коронавірусу без наявності всіх обов’язкових календарних щеплень.
- Нагадаємо, що вакцинація проти COVID-19 у 10 разів знижує ймовірність померти від цієї хвороби.