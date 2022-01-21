За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 109 351 людина, з них отримали першу дозу – 15 109 349 людей, отримали дві дози – 14 410 730 людей, отримали додаткову дозу – 11 941 людина, бустерну дозу – 167 360 людей. Загалом проведено 29 699 380 щеплень.