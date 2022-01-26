Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 3 073 особи;
  • летальних випадків – 141;
  • одужало – 5 514 осіб.

81 736 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу – 28 984 людини, додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну дозу – 22 195 людей.

За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 3 913 809 осіб;
  •  одужало – 3 596 715 осіб;
  •  летальних випадків – 99 584;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 661 202.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 221 308 людей, з них отримали першу дозу – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини. Загалом проведено 30 003 374 щеплення.