Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 073 особи;
- летальних випадків – 141;
- одужало – 5 514 осіб.
81 736 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу – 28 984 людини, додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну дозу – 22 195 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 913 809 осіб;
- одужало – 3 596 715 осіб;
- летальних випадків – 99 584;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 661 202.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 221 308 людей, з них отримали першу дозу – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини. Загалом проведено 30 003 374 щеплення.
- В Європейському Союзі ухвалили нові правила для в’їзду туристів під час пандемії COVID-19. Від 1 лютого 2022 року дозвіл на в’їзд мандрівникам визначатиметься від індивідуального санітарного статусу, а не від країни, з якої вони прибувають.
- Нагадаємо, виробники вакцини Pfizer оголосили про початок дослідження ефективності спеціальної вакцини проти нового штаму Omicron.
- При цьому, у Каліфорнії (США) робитимуть щеплення дітям віком від 12 років без згоди їхніх батьків. Цю пропозицію представив сенатор штату Скотт Вінер, пояснивши, що молодь “заслуговує на право захищати себе” від інфекційних захворювань.
- У МОЗ стверджують, що досвід країн, де вже триває щеплення дітей молодшого віку проти коронавірусу, показує, що це — безпечно. В Україні питання щеплення дітей вікові від 5 років розглянуть у квітні 2022 року.