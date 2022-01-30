Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також протягом минулої доби:
- госпіталізовано – 3 692 осіб;
- летальних випадків – 94;
- одужало – 3 145 осіб.
Загалом протягом пандемії в Україні:
- захворіло – 4 042 469 осіб;
- одужало – 3 618 402 особи;
- летальних випадків – 100 125;
- проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.
Також протягом 29 січня 34 202 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.
Першу дозу отримали 12 092 особи, другу дозу – 11 400 осіб, додаткову дозу отримали 235 осіб, бустерну дозу – 10 475 осіб.
Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 318 151 особи. З них першу дозу отримали 15 318 149 осіб, дві дози отримали 14 611 834 осіб, додаткову дозу – 16 597 осіб, бустерну – 333 018 осіб.
Сумарно протягом вакцинації проведено 30 279 598 щеплень.
- Нагадаємо, за добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок інфікування COVID-19. Захворіло 5341 дитина та 806 медпрацівників.