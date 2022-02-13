Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 572 036 осіб. З них першу дозу отримали 15 572 034 особи, дві дози отримали 14 949 233 особи, додаткову дозу – 23 653 особи, бустерну – 563 038 осіб.

Сумарно протягом вакцинації проведено 31 107 958 щеплень.