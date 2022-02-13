Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також протягом минулої доби:
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госпіталізовано – 3 935 осіб;
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летальних випадків – 140;
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одужало – 8 288 осіб.
Загалом протягом пандемії в Україні:
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захворіло – 4 525 700 осіб;
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одужало – 3 779 057 осіб;
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летальних випадків – 102 808;
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проведено ПЛР-тестувань – 19 034 214.
Також протягом 12 лютого 36 453 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.
Першу дозу отримали 10 363 особи, другу дозу – 16 369 осіб, додаткову дозу отримали 300 осіб, бустерну дозу – 9 421 особа.
Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 572 036 осіб. З них першу дозу отримали 15 572 034 особи, дві дози отримали 14 949 233 особи, додаткову дозу – 23 653 особи, бустерну – 563 038 осіб.
Сумарно протягом вакцинації проведено 31 107 958 щеплень.
- Нагадаємо, за добу 11 лютого в Україні зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Захворіло 3 029 дітей та 864 медпрацівники.