Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також протягом минулої доби:

  •  госпіталізовано – 3 935 осіб;

  • летальних випадків – 140;

  • одужало – 8 288 осіб.

Загалом протягом пандемії в Україні:

  •   захворіло – 4 525 700 осіб;

  •   одужало – 3 779 057 осіб;

  •   летальних випадків – 102 808;

  •   проведено ПЛР-тестувань – 19 034 214.

Також протягом 12 лютого 36 453 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.

Першу дозу отримали 10 363 особи, другу дозу – 16 369 осіб, додаткову дозу отримали 300 осіб, бустерну дозу – 9 421 особа.

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 572 036 осіб. З них першу дозу отримали 15 572 034 особи, дві дози отримали 14 949 233 особи, додаткову дозу – 23 653 особи, бустерну – 563 038 осіб.

Сумарно протягом вакцинації проведено 31 107 958 щеплень.