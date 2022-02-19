Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також протягом минулої доби:
госпіталізовано – 3 208 осіб;
летальних випадків – 260;
одужало – 30 487 осіб.
Загалом протягом пандемії в Україні:
захворіло – 4 703 323 особи;
одужало – 3 926 496 осіб;
летальних випадків – 104 366;
проведено ПЛР-тестувань – 19 341 828.
Також протягом 18 лютого 67 636 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.
Першу дозу отримали 17 783 особи, другу дозу – 29 476 осіб, додаткову дозу отримали 498 осіб, бустерну дозу – 19 879 осіб.
Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 667 268 осіб. З них першу дозу отримали 15 667 266 осіб, дві дози отримали 15 100 993 особи, додаткову дозу – 26 339 осіб, бустерну – 656 080 осіб.
Сумарно протягом вакцинації проведено 31 450 678 щеплень.
- Нагадаємо, за добу 17 лютого в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них дітей – 2 879, медпрацівників – 870.