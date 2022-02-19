За добу 18 лютого в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них дітей – 2 879, медпрацівників – 870.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також протягом минулої доби:

госпіталізовано – 3 208 осіб;

летальних випадків – 260;

одужало – 30 487 осіб.

Загалом протягом пандемії в Україні:

захворіло – 4 703 323 особи;

одужало – 3 926 496 осіб;

летальних випадків – 104 366;

проведено ПЛР-тестувань – 19 341 828.

Також протягом 18 лютого 67 636 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.

Першу дозу отримали 17 783 особи, другу дозу – 29 476 осіб, додаткову дозу отримали 498 осіб, бустерну дозу – 19 879 осіб.

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 667 268 осіб. З них першу дозу отримали 15 667 266 осіб, дві дози отримали 15 100 993 особи, додаткову дозу – 26 339 осіб, бустерну – 656 080 осіб.

Сумарно протягом вакцинації проведено 31 450 678 щеплень.