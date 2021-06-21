Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 375 осіб;
- летальних випадків – 16;
- одужало – 677 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 8 943 особи,
- методом ІФА – 1 147 осіб,
- експрес-тестами – 4 008 осіб.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 2 229 846 особи;
- одужало – 2 152 140 осіб;
- летальних випадків – 52 032;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 95 випадків;
Вінницька область – 10 випадків;
Волинська область – 10 випадків;
Дніпропетровська область – 22 випадки;
Житомирська область – 9 випадків;
Запорізька область – 22 випадки;
Київська область – 14 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 5 випадків;
Львівська область – 23 випадки;
Миколаївська область – 26 випадків;
Одеська область – 12 випадків;
Полтавська область – 4 випадки;
Рівненська область – 8 випадків;
Сумська область – 14 випадків;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 4 випадки;
Херсонська область – 7 випадків;
Хмельницька область –5 випадків;
Черкаська область – 7 випадків;
Чернівецька область – 15 випадків;
Чернігівська область – 1 випадок.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.
- Раніше повідомляли, що від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 щеплення в Україні отримали понад 355 тисяч осіб.