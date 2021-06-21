В Україні за минулу добу зафіксовано 323 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19: з них 15 дітей та жодного медпрацівника.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 375 осіб;

летальних випадків – 16;

одужало – 677 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 8 943 особи,

методом ІФА – 1 147 осіб,

експрес-тестами – 4 008 осіб.

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 2 229 846 особи;

одужало – 2 152 140 осіб;

летальних випадків – 52 032;

проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 95 випадків;

Вінницька область – 10 випадків;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 22 випадки;

Житомирська область – 9 випадків;

Запорізька область – 22 випадки;

Київська область – 14 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 5 випадків;

Львівська область – 23 випадки;

Миколаївська область – 26 випадків;

Одеська область – 12 випадків;

Полтавська область – 4 випадки;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 14 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 4 випадки;

Херсонська область – 7 випадків;

Хмельницька область –5 випадків;

Черкаська область – 7 випадків;

Чернівецька область – 15 випадків;

Чернігівська область – 1 випадок.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.