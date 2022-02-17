Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також протягом минулої доби:
госпіталізовано – 3 284 особи;
летальних випадків – 259;
одужало – 27 441 особа.
Загалом протягом пандемії в Україні:
захворіло – 4 637 260 осіб;
одужало – 3 866 755 осіб;
летальних випадків – 103 824;
проведено ПЛР-тестувань – 19 235 891.
Також протягом 15 лютого 66 082 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.
Першу дозу отримали 18 504 особи, другу дозу – 28 948 осіб, додаткову дозу отримали 606 осіб, бустерну дозу – 18 024 особи.
Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 631 689 осіб. З них першу дозу отримали 15 631 687 осіб, дві дози отримали 15 043 831 особа, додаткову дозу – 25 353 особи, бустерну – особи осіб.
Сумарно протягом вакцинації проведено 31 317 953 щеплення.
- Нагадаємо, за добу 15 лютого в Україні зафіксовано 31 513 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них дітей – 2 872, медпрацівників – 992.