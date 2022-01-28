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В Україні за минулу добу зафіксовано 34 408 нових випадків захворювання на COVID-19

За добу 27 січня в Україні зафіксовано 34 408 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Захворіло  5 341 дітей та 808 медпрацівників.

П’ятниця, 28 січня 2022, 08:40
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Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
  •  госпіталізовано – 3 342 особи;
  • летальних випадків – 144;
  • одужало – 6 142 особи.

81 098 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 185 людей, другу дозу – 27 228 людей, додаткову дозу отримали 705 людей, бустерну дозу – 24 980 людей.

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 980 610 осіб;
одужало – 3 608 094 особи;
летальних випадків – 99 882;
проведено ПЛР-тестувань – 17 848 132.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 278 387 людей, з них отримали першу дозу – 15 278 385 людей, отримали дві дози – 14 576 722 людини, отримали додаткову дозу – 15 626 людей, бустерну дозу – 296 099 людей. Загалом проведено 30 166 832 щеплення.
Теги: Коронавірус, Пандемія, цифри

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