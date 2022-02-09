Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218 людей, отримали дві дози – 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – 493 303 людини. Загалом проведено 30 854 534 щеплення.