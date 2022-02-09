Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 385 осіб;
- летальних випадків – 240;
- одужало – 17 063 особи.
72 007 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу – 31 007 людей, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 380 047 осіб;
- одужало – 3 713 348 осіб;
- летальних випадків – 101887;
- проведено ПЛР-тестувань – 18 758 148.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218 людей, отримали дві дози – 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – 493 303 людини. Загалом проведено 30 854 534 щеплення.
- За даними Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), уже з найближчої пятниці кількість “червоних” карантинних зон в Україні зросте до п’яти.
- Нагадаємо, що в Україні скоротили термін самоізоляції для інфікованих COVID-19 з десяти до п’яти днів.
- Раніше очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Віктор Ляшко поділився прогнозом щодо ситуації з коронавірусом в Україні. Міністр попередив, що надалі цифра добового приросту інфікованих буде тільки зростати.