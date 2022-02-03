Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 136 осіб;
- летальних випадків – 210;
- одужало – 9 380 осіб.
73 195 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 людей, другу дозу – 27 938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20 826 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 169 897 осіб;
- одужало – 3 650 854 особи;
- летальних випадків – 100 809
- проведено ПЛР-тестувань – 18 308 056.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людини, отримали дві дози – 14 700 198 людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини. Загалом проведено 30 514 023 щеплення.
- За добу 1 лютого в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Захворіло 4 190 дітей та 940 медпрацівників.
- Нагадаємо, генеральний директор “Pfizer” Альберт Бурла певен, що найближчими місяцями людство зможе повернутись до звичного, допандемійного життя. Проте, це зовсім не означає, що про COVID-19 можна буде забути.
- Раніше британські вчені заявили, що захисні маски роблять людей привабливішими на вигляд.
- Також у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, чому штам коронавірусу “Omicron” поширюється так швидко.