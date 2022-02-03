Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 4 136 осіб;
  • летальних випадків – 210;
  • одужало – 9 380 осіб.
 73 195 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 людей, другу дозу – 27 938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20 826 людей.
За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 4 169 897 осіб;
  • одужало – 3 650 854 особи;
  • летальних випадків – 100 809
  • проведено ПЛР-тестувань – 18 308 056.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людини, отримали дві дози – 14 700 198 людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини. Загалом проведено 30 514 023 щеплення.