Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 123 осіб;
- летальних випадків – 387;
- одужало – 27 130 осіб.
129 742 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 42 956 людей, повністю імунізовані – 86 786 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 570 448 осіб;
- одужало – 3 233 009 осіб;
- летальних випадків – 91 602;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 333 417.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 174 401 людину, з них отримали першу дозу – 14 174 399 людей, повністю імунізовано/отримали дві дози – 12 544 437 людей. Загалом проведено 26 718 836 щеплень.
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- У Великій Британії зареєстровано перший випадок смерті людини, яка заразилася варіантом коронавірусу Omicron.