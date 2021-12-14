Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 174 401 людину, з них отримали першу дозу – 14 174 399 людей, повністю імунізовано/отримали дві дози – 12 544 437 людей. Загалом проведено 26 718 836 щеплень.