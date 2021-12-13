Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 456 осіб;
- летальних випадків – 188;
- одужало – 9 966 осіб.
53 291 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 16 551 людина, повністю імунізовані – 36 740 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 563 165 осіб;
- одужало – 3 205 879 осіб;
- летальних випадків – 91 215;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 306 176.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 131 445 людей, з них отримали першу дозу – 14 131 443 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина. Загалом проведено 26 589 094 щеплення.
Нагадаємо, за добу 11 грудня в Україні зафіксовано 5275 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом. Зокрема захворіли 526 дітей та 53 медпрацівники.