Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також протягом минулої доби:
- госпіталізовано – 1 660 осіб;
- летальних випадків – 239;
- одужало – 9 082 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 501 955 осіб;
- одужало – 3 059 741 особа;
- летальних випадків – 88 519;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 089 778.
За добу 70 797 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 161 людина, повністю імунізовані – 43 636 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 753 066 людей, з них отримали першу дозу – 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей. Загалом проведено 25 559 141 щеплення.
- Нагадаємо, за минулу добу, 4 грудня в Україні, зафіксовано 6 622 нових випадків зараження COVID-19. Зокрема, захворіли 690 дітей та 68 медпрацівників.