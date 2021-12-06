Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 501 955 осіб;

одужало – 3 059 741 особа;

летальних випадків – 88 519;

проведено ПЛР-тестувань – 16 089 778.

За добу 70 797 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 161 людина, повністю імунізовані – 43 636 людей.