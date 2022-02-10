Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей, отримали додаткову дозу – 22 159 людей, бустерну дозу – 512 531 людина. Загалом проведено 30 925 212 щеплень.