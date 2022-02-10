Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 128 осіб;
- летальних випадків – 280;
- одужало – 16 628 осіб.
70 678 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей, додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 421 741 особа;
- одужало – 3 729 976 осіб;
- летальних випадків – 102 167;
- проведено ПЛР-тестувань – 18 842 668.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей, отримали додаткову дозу – 22 159 людей, бустерну дозу – 512 531 людина. Загалом проведено 30 925 212 щеплень.
- За даними Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), уже з найближчої пятниці кількість “червоних” карантинних зон в Україні зросте до п’яти.
- Нагадаємо, що в Україні скоротили термін самоізоляції для інфікованих COVID-19 з десяти до п’яти днів.
- У Великій Британії припиняє роботу паб Ye Olde Fighting Cocks, що відкрився у 793 році. Він працював за часів чуми та Світових війн, проте збанкрутів через низку локдаунів, спричинених пандемією коронавірусу.
- Раніше група міжнародних вчених звернулася з вимогою провести нове всебічне розслідування щодо походження коронавірусу. Дослідники вважають, що поглиблений і об’єднаний процес вивчення буде “справжнім відтворенням ідеалів Олімпіади”, яка цьогоріч проходить в столиці Китаю.
- Також секретар РНБО України Олексій Данілов стверджує, що коронавірус є штучно виведеною біологічною зброєю.