Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
  •  госпіталізовано – 3 918 осіб;
  • летальних випадків – 185;
  • одужало – 9 628 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 4 256 208 осіб;
  • одужало – 3 669 979 осіб;
  • летальних випадків – 101 168
  • проведено ПЛР-тестувань – 18 496 292.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 442 559 людей, з них отримали першу дозу – 15 442 557 людей, отримали дві дози – 14 758 350 людей, отримали додаткову дозу – 20 040 людей, бустерну дозу – 444 730 людей. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.