Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 442 559 людей, з них отримали першу дозу – 15 442 557 людей, отримали дві дози – 14 758 350 людей, отримали додаткову дозу – 20 040 людей, бустерну дозу – 444 730 людей. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.