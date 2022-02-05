Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 918 осіб;
- летальних випадків – 185;
- одужало – 9 628 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 256 208 осіб;
- одужало – 3 669 979 осіб;
- летальних випадків – 101 168
- проведено ПЛР-тестувань – 18 496 292.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 442 559 людей, з них отримали першу дозу – 15 442 557 людей, отримали дві дози – 14 758 350 людей, отримали додаткову дозу – 20 040 людей, бустерну дозу – 444 730 людей. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.
- За оцінками ВООЗ, завдяки збігу трьох важливих чинників Європа має всі шанси взяти під контроль поширення коронавірусу у регіоні.
- Нагадаємо, на Закарпатті Служба безпеки України викрила лікарку, яка щомісяця “заробляла” до пів мільйона гривень на підроблених сертифікатах про вакцинацію проти COVID-19.
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- Також у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, чому штам коронавірусу “Omicron” поширюється так швидко.