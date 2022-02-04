Також за минулу добу

За весь час пандемії в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 420 207 людей, з них отримали першу дозу – 15 420 205 людей, отримали дві дози – 14 728 642 людини, отримали додаткову дозу – 19 423 людини, бустерну дозу – 421 057 людей. Загалом проведено 30 589 327 щеплень.