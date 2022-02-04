Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 4 328 осіб;
- летальних випадків – 174;
- одужало – 9 497 осіб.
75 304 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 4 213 675 осіб;
- одужало – 3 660 351 особу;
- летальних випадків – 100 983
- проведено ПЛР-тестувань – 18 404 417.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 420 207 людей, з них отримали першу дозу – 15 420 205 людей, отримали дві дози – 14 728 642 людини, отримали додаткову дозу – 19 423 людини, бустерну дозу – 421 057 людей. Загалом проведено 30 589 327 щеплень.
- За добу 2 лютого в Україні зафіксовано 39 620 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Захворіло 4 446 дітей та 1 035 медпрацівників.
- Нагадаємо, генеральний директор “Pfizer” Альберт Бурла певен, що найближчими місяцями людство зможе повернутись до звичного, допандемійного життя. Проте, це зовсім не означає, що про COVID-19 можна буде забути.
- Раніше британські вчені заявили, що захисні маски роблять людей привабливішими на вигляд.
- Також у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, чому штам коронавірусу “Omicron” поширюється так швидко.