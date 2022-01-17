За минулу добу 16 січня було зафіксовано ​5 072 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. З них дітей – 407, медпрацівників – 72.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 213 осіб;

летальних випадків – 78;

одужало – 2 520 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 759 530 осіб;

одужало – 3 556 162 особи;

летальних випадків – 98 361;

проведено ПЛР-тестувань – 17 182 817.

Також протягом січня 23 286 осіб отримали щеплення проти COVID-19. З них першу дозу вакцини отримали 8 034 особи, другу дозу – 10 930 осіб. Додаткову дозу отримали 105, бустерну – 4 217 українців.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 осіб, з них отримали першу дозу – 14 993 075, дві дози – 14 270 520 осіб, додаткову дозу отримали – 9 617 осіб, а бустерну – 99 165.

Загалом в Україні з початку вакцинальної кампанії проведено 29 372 377 щеплень.