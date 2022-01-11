Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 915 осіб;
- летальних випадків – 219;
- одужало – 7 761 особа.
- 96 385 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу дозу – 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну дозу – 7 623 людини.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 709 871 особа;
- одужало – 3 522 547 осіб;
- летальних випадків – 97 544;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 995 958.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу – 14 842 426 людини, отримали дві дози – 14 039 548 людини, отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085 людей. Загалом проведено 28 916 728 щеплень.
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