Про це повідомили в прес-службі МОЗ
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 153 особи;
- летальних випадків – 307;
- одужало – 12 352 особи.
- 131 129 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 34 463 людини, другу дозу – 94 974 людини, додаткову дозу отримали 402 людини, бустерну дозу – 1290 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 654 690 осіб;
- одужало – 3 449 880 осіб;
- летальних випадків – 95 412;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 724 734.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 людей, з них отримали першу дозу – 14 639 496 людей, отримали дві дози – 13 542 266 людей, отримали додаткову дозу – 2 610 людей, бустерну дозу – 2 280 людей. Загалом проведено 28 186 652 щеплення.
- Нагадаємо, люди, які вакциновані третьою бустерною дозою проти коронавірусу, мають малоймовірний ризик розвитку серйозних інфекцій від варіанта Omicron, що призводять до ушпиталення.