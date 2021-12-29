Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 людей, з них отримали першу дозу – 14 639 496 людей, отримали дві дози – 13 542 266 людей, отримали додаткову дозу – 2 610 людей, бустерну дозу – 2 280 людей. Загалом проведено 28 186 652 щеплення.