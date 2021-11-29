В Україні за минулу добу, 28 листопада, зафіксовано 5 804 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 530 дітей та 72 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 082 особи;

летальних випадків – 297;

одужало – 10 477 осіб;

здійснено тестувань за добу – 32 694 (зокрема методом ПЛР – 13 364, методом ІФА – 1 795);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 535.

За весь час пандемії в Україні:

Захворіло – 3 427 827 осіб;

одужало – 2 920 714 осіб;

летальних випадків – 85 414;

проведено ПЛР-тестувань – 15 832 613.

Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях і м. Київ (431).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 431 випадок;

Вінницька область – 373 випадки;

Волинська область – 303 випадки;

Дніпропетровська область – 473 випадки;

Донецька область – 457 випадків;

Житомирська область – 310 випадків;

Закарпатська область – 150 випадків;

Запорізька область – 334 випадки;

Івано-Франківська область – 146 випадків;

Київська область – 295 випадків;

Кіровоградська область – 145 випадків;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 203 випадки;

Миколаївська область – 401 випадок;

Одеська область – 303 випадки;

Полтавська область – 232 випадки;

Рівненська область – 109 випадків;

Сумська область – 58 випадків;

Тернопільська область – 158 випадків;

Харківська область – 235 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 122 випадки;

Черкаська область – 236 випадків;

Чернівецька область – 108 випадків;

Чернігівська область – 133 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.