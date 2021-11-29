Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу: 

  • госпіталізовано – 2 082 особи;
  • летальних випадків – 297;
  • одужало – 10 477 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 32 694 (зокрема методом ПЛР – 13 364, методом ІФА – 1 795);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 535.

За весь час пандемії в Україні:

  • Захворіло – 3 427 827 осіб;
  • одужало –  2 920 714 осіб;
  • летальних випадків – 85 414;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 832 613.

Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях і м. Київ (431).  

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 431 випадок;
  • Вінницька область – 373 випадки;
  • Волинська область – 303 випадки;
  • Дніпропетровська область – 473 випадки;
  • Донецька область – 457 випадків; 
  • Житомирська область – 310 випадків;
  • Закарпатська область – 150 випадків;
  • Запорізька область – 334 випадки;
  • Івано-Франківська область – 146 випадків;
  • Київська область – 295 випадків;
  • Кіровоградська область – 145 випадків;
  • Луганська область – 25 випадків;
  • Львівська область – 203 випадки;
  • Миколаївська область – 401 випадок;
  • Одеська область – 303 випадки;
  • Полтавська область – 232 випадки;
  • Рівненська область – 109 випадків;
  • Сумська область – 58 випадків;
  • Тернопільська область – 158 випадків;
  • Харківська область – 235 випадків;
  • Херсонська область – 64 випадки;
  • Хмельницька область – 122 випадки;
  • Черкаська область – 236 випадків;
  • Чернівецька область – 108 випадків;
  • Чернігівська область – 133 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: МОЗ