Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 747 осіб;
- летальних випадків – 278;
- одужало – 10 369 осіб.
- 117 042 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 660 620 осіб;
- одужало – 3 460 249 осіб;
- летальних випадків – 95 690;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 757 339.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 людей, отримали дві дози – 13 625 553 людини, отримали додаткову дозу – 3 302 людини, бустерну дозу – 3 672 людини. Загалом проведено 28 303 694 щеплення.
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- Нагадаємо, що перший інфікований в Україні новим штамом коронавірусу Omicron вже одужав. Він був вакцинованим, перебіг хвороби був майже непомітним.