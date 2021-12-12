Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 559 092 особи;

одужали – 3 195 913 осіб;

летальних випадків – 91 027;

проведено ПЛР-тестувань – 16 294 537.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали одну дозу – 14 114 892 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей.