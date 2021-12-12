Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 2566 осіб;
- летальних випадків – 238;
- одужали – 11 626 осіб;
- 83 256 людей вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 27 143 людини, повністю імунізовані – 56 113 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 559 092 особи;
- одужали – 3 195 913 осіб;
- летальних випадків – 91 027;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 294 537.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали одну дозу – 14 114 892 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей.
Загалом проведено 26 535 803 щеплення.
- Нагадаємо, за добу 10 грудня в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.