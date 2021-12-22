Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 241 особа;
- летальних випадків – 301;
- дужало – 19 494 особи.
- 119 129 людей вакциновано проти COVID-19.
Першу дозу отримало 39 006 людей, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 623 079 осіб;
- одужало – 3 376 899 осіб;
- летальних випадків – 93 909;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 566 449.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом проведено 27 603 218 щеплень.
- Нагадаємо, за добу 20 грудня в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 390 дітей, та 180 медпрацівників.
- Перший інфікований в Україні новим штамом коронавірусу Omicron вже одужав. Він був вакцинованим, перебіг хвороби був майже непомітним.