Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом проведено 27 603 218 щеплень.