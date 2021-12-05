В Україні за минулу добу, 4 грудня, зафіксовано ​​6 622 нових випадків зараження COVID-19. Зокрема, захворіли 690 дітей та 68 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Протягом останньої доби в Україні:

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 497 477 осіб;

захворіло – 3 497 477 осіб; одужало – 3 050 659 осіб;

одужало – 3 050 659 осіб; летальних випадків – 88 280;

летальних випадків – 88 280; проведено ПЛР-тестувань – 16 076 359.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 515;

Вінницька область – 325;

Волинська область – 235;

Дніпропетровська область – 360;

Донецька область – 289;

Житомирська область – 361;

Закарпатська область – 248;

Запорізька область – 246;

Івано-Франківська область – 204;

Київська область – 535;

Кіровоградська область – 156;

Луганська область – 34;

Львівська область – 259;

Миколаївська область – 278;

Одеська область – 440;

Полтавська область – 190;

Рівненська область – 163;

Сумська область – 285;

Тернопільська область – 244;

Харківська область – 178;

Херсонська область – 150;

Хмельницька область – 335;

Черкаська область – 300;

Чернівецька область – 128;

Чернігівська область – 164.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 725 905 людей, з них отримали першу дозу – 13 725 903 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина. Загалом проведено 25 488 344 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.