Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 028 осіб;
- летальних випадків – 187;
- одужало – 9 121 особа.
- 104 844 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини, бустерну дозу – 4 040 людей
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 689 291 особа;
- одужало – 3 500 914 осіб;
- летальних випадків – 96 896;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 898 750.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319 людей, отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей. Загалом проведено 28 701 176 щеплень.
- Нагадаємо, інфікування людини грипом і коронавірусом одночасно (Flurona) виявили вже у США, Ізраїлі, Бразилії, на Філіппінах, в Угорщині.
- Нагадаємо, що в Україні почали активно циркулювати три штами грипу.
- В Україні схвалили впровадження бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей віком від 60 років.