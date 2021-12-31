Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 578 осіб;
- летальних випадків – 209;
- одужало – 8 609 осіб.
- 101 705 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 065 людей, другу дозу – 72 834 людини, додаткову дозу отримали 578 людей, бустерну дозу – 1228 людей
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 667 649 осіб;
- одужало – 3 468 858 осіб;
- летальних випадків – 95 899;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 786 785.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 698 234 людини, з них отримали першу дозу – 14 698 232 людини, отримали дві дози – 13 698 387 людей, отримали додаткову дозу – 3 880 людей, бустерну дозу – 4 900 людей. Загалом проведено 28 405 399 щеплень.
- Нагадаємо, за добу 29 грудня в Україні зафіксовано 5 930 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 373, та 137 медпрацівників.