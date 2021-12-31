Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 667 649 осіб;

одужало – 3 468 858 осіб;

летальних випадків – 95 899;

проведено ПЛР-тестувань – 16 786 785.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 698 234 людини, з них отримали першу дозу – 14 698 232 людини, отримали дві дози – 13 698 387 людей, отримали додаткову дозу – 3 880 людей, бустерну дозу – 4 900 людей. Загалом проведено 28 405 399 щеплень.