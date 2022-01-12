Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина. Загалом проведено 29 023 090 щеплень.