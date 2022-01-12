Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 898 осіб;
- летальних випадків – 193;
- одужало – 8 077 осіб.
- 106 362 людини вакциновано проти COVID-19.
Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 716 988 осіб;
- одужало – 3 530 624 особи;
- летальних випадків – 97 737;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина. Загалом проведено 29 023 090 щеплень.
- Нагадаємо, у МОЗ стверджують, що досвід країн, де вже триває щеплення дітей молодшого віку проти коронавірусу, показує, що це — безпечно. В Україні це питання розглянуть у квітні 2022 року.
- Нагадаємо, що очікується, що на теренах України варіант COVID-19 Omicron почне поширюватися наприкінці січня. Нова хвиля захворюваності на нещодавно виявлений штам коронавірусу може початися в лютому.
- Ізраїль дозволив вакцинувати проти COVID-19 дітей віком від 5 років.