Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 1 898 осіб;
  • летальних випадків – 193;
  • одужало – 8 077 осіб.
  • 106 362 людини вакциновано проти COVID-19.

Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.

За весь час пандемії в Україні:
  •  захворіло – 3 716 988 осіб;
  •  одужало – 3 530 624 особи;
  • летальних випадків – 97 737;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина. Загалом проведено 29 023 090 щеплень.