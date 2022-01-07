Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 866 осіб;
- летальних випадків – 192;
- одужало – 5 595 осіб.
- 71 841 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 696 468 осіб;
- одужало – 3 506 509 осіб;
- летальних випадків – 97 088;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 933 070.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.
- Нагадаємо, інфікування людини грипом і коронавірусом одночасно (Flurona) виявили вже у США, Ізраїлі, Бразилії, на Філіппінах, в Угорщині.
- Нагадаємо, що в Україні почали активно циркулювати три штами грипу.
- В Україні схвалили впровадження бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей віком від 60 років.