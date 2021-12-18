Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 018 осіб;
- летальних випадків – 288;
- одужало – 18 534 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 604 549 осіб;
- одужало – 3 324 999 осіб;
- летальних випадків – 92 929;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 474 655.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини.
Загалом проведено 27 274 636 щеплень.
- За добу 16 грудня в Україні зафіксовано 8 899 нових підтверджених випадків інфікування вірусом COVID-19 Зокрема, захворіло 779 дітей та 98 медпрацівників.
- Відповідно до оновлених правил перетину кордону з Італійською Республікою, у зв’язку із пандемією COVID-19 Україну з 16 грудня 2021 року віднесено до країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, зокрема з метою туризму.