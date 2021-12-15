Про це повідомили в пресслужбі Міністерсва охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 280 осіб;
- летальних випадків – 356;
- одужало – 26 307 осіб.
42 921 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 47 137 людей, повністю імунізовані – 95 784 людини.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 578 557 осіб;
- одужало – 3 259 316 осіб;
- етальних випадків – 91 958;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 371 425.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 640 221 людей.
Загалом проведено 26 861 757 щеплень.
- Нагадаємо, за минулу добу 13 грудня в Україні зафіксовано 7 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворіло 566 дітей на 134 медпрацівники.