За минулу добу, 6 грудня, в Україні зафіксовано 8 655 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19. Зокрема, 716 дітей та 200 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністрерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано 1 349 осіб;

летальних випадків – 467;

одужало – 22 878 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,5 млн осіб;

одужало – трохи більше 3 млн осіб;

летальних випадків – 88 986;

проведено ПЛР-тестувань – 16,1 млн.

Напередодні 188 758 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 73 097 людей, повністю імунізовані – 115 661 людину.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 13,8 млн українців, повністю імунізовано та отримали дві дози – 11,9 млн осіб. Загалом проведено 25,7 млн щеплень.