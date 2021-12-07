Про це повідомляє пресслужба Міністрерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано 1 349 осіб;
- летальних випадків – 467;
- одужало – 22 878 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3,5 млн осіб;
- одужало – трохи більше 3 млн осіб;
- летальних випадків – 88 986;
- проведено ПЛР-тестувань – 16,1 млн.
Напередодні 188 758 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 73 097 людей, повністю імунізовані – 115 661 людину.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 13,8 млн українців, повністю імунізовано та отримали дві дози – 11,9 млн осіб. Загалом проведено 25,7 млн щеплень.
- Нагадаємо, за минулу доб зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворіли 429 дітей – 429, та 52 медпрацівники.