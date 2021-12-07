Про це повідомляє пресслужба Міністрерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано 1 349 осіб;
  • летальних випадків – 467;
  • одужало – 22 878 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3,5 млн осіб;
  • одужало – трохи більше 3 млн осіб;
  • летальних випадків – 88 986;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16,1 млн.

Напередодні 188 758 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 73 097 людей, повністю імунізовані – 115 661 людину.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 13,8 млн українців, повністю імунізовано та отримали дві дози – 11,9 млн осіб. Загалом проведено 25,7 млн щеплень.