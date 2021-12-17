Про це повідомили в Міністерсві охорони здоров’я
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 028 осіб;
- летальних випадків – 328;
- одужало – 21 650 осіб.
- 132 991 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 597 046 осіб;
- одужало – 3 306 465 осіб;
- летальних випадків – 92 641;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 439 563.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей.
Загалом проведено 27 137 674 щеплення.
Вже 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.
- За добу 15 грудня в Україні зафіксовано 9 590 нових підтверджених випадків зараження COVID-19. Зокрема, захворіло 864 дітей, та 115 медпрацівників.