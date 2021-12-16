Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 089 осіб;
- летальних випадків – 355;
- одужало – 25 499 осіб.
142 926 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 588 147 осіб;
- одужало – 3 284 815 осіб;
- летальних випадків – 92 313;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 405 911.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей.
Загалом проведено 27 004 683 щеплення.
- Нагадаємо, за добу 14 грудня в Україні зафіксовано 8 109 нових підтверджених випадків зараження COVID-19. Зокрема, захворіло 707 дітей, 182 медпрацівників.
- Відповідно до оновлених правил перетину кордону з Італійською Республікою, у зв’язку із пандемією “Covid-19”, Україну з 16 грудня 2021 року віднесено до країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, зокрема з метою туризму.