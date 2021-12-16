Також за минулу добу:

142 926 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.

За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу – 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 735 628 людей.

Загалом проведено 27 004 683 щеплення.