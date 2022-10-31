Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил.
Починаючи з сьомої ранку російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак. Вони цілилися по об’єктах критичної інфраструктури України.
“Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область)”, — йдеться у повідомленні.
Всього було знищено 44 крилаті ракети. У зонах відповідальності повітряного командування “Центр” було ліквідовано 18 ракет, повітряного командування “Південь” – 12, повітряного командування “Схід” – 9 та повітряного командування “Захід” – 5″.
- Росія масово обстріляла територію України вранці 31 жовтня. Влучання по об’єктах критичної інфраструктури є у Києві, Запоріжжі, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. У низці інших регіонів спрацювало ППО.
- Російські окупанти завдали удар по енергетичному об’єкту Києва, який живить близько 350 тисяч квартир. Енергетики вже намагаються відновити електропостачання.
- По Україні внаслідок атак вводяться екстрені відключення електроенергії.