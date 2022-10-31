В Україні під час масованої атаки вдалося збити 44 із понад пів сотні російських ракет. Їх ліквідували сили Протиповітряної оборони України.

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил.

Починаючи з сьомої ранку російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак. Вони цілилися по об’єктах критичної інфраструктури України.

“Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область)”, — йдеться у повідомленні.

Всього було знищено 44 крилаті ракети. У зонах відповідальності повітряного командування “Центр” було ліквідовано 18 ракет, повітряного командування “Південь” – 12, повітряного командування “Схід” – 9 та повітряного командування “Захід” – 5″.