В Україні за рік відбили понад 2 тисячі кібератак на держсайти — СБУ

За 2021 рік в Україні локалізували понад дві тисячі кібератак на урядові сайти та стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури. За цей період вдалося притягнути до кримінальної відповідальності 80 зловмисників, 26 з них – засуджено до різних термінів покарання.

Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

Відомо, що зловмисники поширювали публічні заклики до захоплення влади та порушення територіальної цілісності України. Інформація розповсюджувалася на інтернет-платформах та групах у соцмережах. Тим самим вони проводили ворожі інформаційні диверсії.

“За злочини проти державної безпеки нашої країни понад 30 зловмисників повідомлено про підозри, за майже 40 фактами правопорушень – обвинувальні вироки суду”, – йдеться у повідомленні.

У 2021 році співробітники СБУ заблокували потужну кібератаку на українські урядові ресурси. За інформацією відомства, хакери належали до підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання Armageddon. Також було нейтралізовано транснаціональну групу хакерів, яка вразила понад 150 комп’ютерних мереж вітчизняних та іноземних компаній вірусом Egregor.

“Збитки від злочинних дій зловмисників склали понад 80 мільйонів доларів”, – повідомили у СБУ.

Крім того, минулого року спецоперація військової розвідки РФ поширювала фейки щодо призову та мобілізації неповнолітніх. Також ліквідували 20 ворожих ботоферм загальною потужністю майже 150 тисяч акаунтів.

“Серед задокументованих фактів підривної діяльності – поширення дезінформації щодо ситуації з COVID-19″, – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки викрила схему оформлення дозвільних документів моряків. Завдяки цьому злочинна група завдавала збитків на понад 150 мільйонів доларів шляхом отримання неправомірної вигоди. Ще запобігли розкраданню державних коштів на закупівлі ноутбуків для українських шкіл на так званих “відкатах”.

“Ліквідація угоди дозволила запобігти бюджетним збиткам у розмірі 140 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

За всіма фактами продовжується системна робота для встановлення всіх осіб, причетних до злочинів.

Нагадаємо, що компанія Microsoft розповіла про перші результати свого розслідування кібератаки, яка в ніч на 14 січня паралізувала багато українських урядових сайтів.