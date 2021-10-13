Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Вартість усіх продуктів зі списку Держстату зросли, окрім пшона, яблук і картоплі.
Найбільше зросла вартість цукру – майже удвічі. Якщо у вересні 2020 року він коштував 14,94 грн/кг, то у вересні 2021 його ціна – 28,69 грн/кг. Отже, вартість цукру протягом року зросла на 92%.
Майже на 67% зросла ціна яєць – за рік десяток подорожчав з 17,99 грн до 29,98 грн.
Також на понад чверть зросла вартість пшеничного борошна – з 11,43 грн/кг до 14,38 грн/кг.
Борщ цьогоріч також готувати відчутно дорожче, ніж у 2020 році.
Кожен самостійно обирає з яким м’ясом готувати борщ – воно все здорожчало. Так, яловичина зросла у вартості на понад 20%, на 34,9% зросла вартість курятини, куряче філе ударить по кишенях на 30,7% потужніше і лише свинина зросла лише на 4,26%.
Білокачанна капуста дорожча на 10,15%, цибуля – на 64,57%, буряк – на 40,63%, вартість моркви зросла на 12,5%. І лише картопля серед основних інгредієнтів за рік подешевшала на 8,3%.
Олія для засмажки тепер коштує на 81,51% дорожче – її вартість зросла з 35,10 грн до 63,71 грн.
Додати сметану до борщу цьогоріч буде на 15% дорожче – її ціна зросла на 9,43 грн.
- Нагадаємо, за поточний рік фінансовий стан більшості українських родин погіршився.
- Також МВФ погіршив прогноз відновлення української економіки.