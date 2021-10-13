У вересні 2021 року зросли середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у порівнянні з вереснем минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Вартість усіх продуктів зі списку Держстату зросли, окрім пшона, яблук і картоплі.

Найбільше зросла вартість цукру – майже удвічі. Якщо у вересні 2020 року він коштував 14,94 грн/кг, то у вересні 2021 його ціна – 28,69 грн/кг. Отже, вартість цукру протягом року зросла на 92%.

Майже на 67% зросла ціна яєць – за рік десяток подорожчав з 17,99 грн до 29,98 грн.

Також на понад чверть зросла вартість пшеничного борошна – з 11,43 грн/кг до 14,38 грн/кг.

Борщ цьогоріч також готувати відчутно дорожче, ніж у 2020 році.

Кожен самостійно обирає з яким м’ясом готувати борщ – воно все здорожчало. Так, яловичина зросла у вартості на понад 20%, на 34,9% зросла вартість курятини, куряче філе ударить по кишенях на 30,7% потужніше і лише свинина зросла лише на 4,26%.

Білокачанна капуста дорожча на 10,15%, цибуля – на 64,57%, буряк – на 40,63%, вартість моркви зросла на 12,5%. І лише картопля серед основних інгредієнтів за рік подешевшала на 8,3%.

Олія для засмажки тепер коштує на 81,51% дорожче – її вартість зросла з 35,10 грн до 63,71 грн.

Додати сметану до борщу цьогоріч буде на 15% дорожче – її ціна зросла на 9,43 грн.